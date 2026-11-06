6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नागौर

Nagaur News: सांसद हनुमान बेनीवाल से लिपटकर बिलख पड़े परिजन, नमाज़-ए-जनाज़े में दिखा 2 युवकों की मौत का ग़मगीन माहौल

Nagaur Cracker Godown Blast: नागौर के बड़ली में पटाखा गोदाम में भीषण आग से 2 मुस्लिम युवकों की मौत। सांसद हनुमान बेनीवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया और नमाज-ए-जनाजे में शामिल होकर परिजनों को ढांढस बंधाया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नागौर

image

Nakul Devarshi

Updated: 6 Nov 2026, 10:38 AM IST

nagaur cracker godown fire hanuman beniwal attends namaz e janaza tragedy

सांसद हनुमान बेनीवाल से लिपटकर बिलख पड़े परिजन

राजस्थान के नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ आबादी क्षेत्र के पास स्थित एक पटाखों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से मुस्लिम समाज के दो युवकों की असमय और दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया और मातम का सन्नाटा पसर गया।

हादसे की सूचना मिलते ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद वे मृतकों के नमाज़-ए-जनाज़ा में शामिल हुए, जहाँ माहौल बेहद गमगीन और भावुक नजर आया।

सांसद से लिपटकर रो पड़े परिजन, बेनीवाल ने बंधाया ढांढस

Rajasthan: बारूद के गोदाम में जबरदस्त ब्लास्ट, 2 युवकों की मौत; धमाके से घरों की दीवारों में आई दरारें

ये भी पढ़ें
Nagaur Blast News-1

पटाखा गोदाम में हुई इस भीषण आगजनी में दो परिवारों के चिराग बुझ जाने के बाद जब सांसद हनुमान बेनीवाल मृतकों के घर पहुंचे, तो शोकाकुल और बिलख रहे परिजन उनसे लिपटकर रो पड़े। सांसद ने भावुक माहौल के बीच परिजनों को गले लगाया और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वे दोनों दिवंगत युवकों की नमाज़-ए-जनाज़ा में शरीक हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बेनीवाल ने कहा कि इस असीम दुख की घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

CM को पत्र, प्रशासन-इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल

घटनास्थल का जायजा लेने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर पुलिस, जिला प्रशासन और इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घनी आबादी क्षेत्र के पास भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखों का भंडारण होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा है। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

सांसद बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पत्र लिखा है।

जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे?: बेनीवाल

मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद बेनीवाल ने राजस्थान की भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासनिक रवैये पर कड़ा हमला बोला:

"जिला मुख्यालय पर इतनी बड़ी भीषण आगजनी की घटना में दो लोगों की जान चली गई, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक जिला कलेक्टर एवं कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक (SP) घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि जब जिला मुख्यालय पर ही जिम्मेदार अफसर पीड़ितों के बीच जाने और राहत कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में संवेदनशीलता की क्या उम्मीद की जाए?"

सांसद की प्रमुख मांगें:

दोनों मृतक युवकों के पीड़ित परिवारों को तुरंत उचित और भारी मुआवजा दिया जाए।

पीड़ित परिवारों को हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

आबादी क्षेत्रों में अवैध पटाखों के भंडारण और गोदामों पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Nagaur Factory Blast: 15 किलो बारूद बनाने की थी परमिशन, मौके पर मिला विस्फोटक का जखीरा; अब उठे ये 5 बड़े सवाल

ये भी पढ़ें
Nagaur Factory Blast
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.