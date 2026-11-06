Nagaur News: सांसद हनुमान बेनीवाल से लिपटकर बिलख पड़े परिजन, नमाज़-ए-जनाज़े में दिखा 2 युवकों की मौत का ग़मगीन माहौल

पटाखा गोदाम में हुई इस भीषण आगजनी में दो परिवारों के चिराग बुझ जाने के बाद जब सांसद हनुमान बेनीवाल मृतकों के घर पहुंचे, तो शोकाकुल और बिलख रहे परिजन उनसे लिपटकर रो पड़े। सांसद ने भावुक माहौल के बीच परिजनों को गले लगाया और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद वे दोनों दिवंगत युवकों की नमाज़-ए-जनाज़ा में शरीक हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बेनीवाल ने कहा कि इस असीम दुख की घड़ी में उनकी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।