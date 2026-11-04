राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: प्रधान-जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ शुरू, BJP ने की बाड़ाबंदी; कांग्रेस भी अलर्ट

दूसरी ओर, कांग्रेस ने अभी तक डेगाना विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों की औपचारिक बाड़ाबंदी शुरू नहीं की है। मंगलवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें दीपावली के बाद सभी प्रत्याशियों को एकत्रित कर सुरक्षित स्थान पर ठहराने और प्रधान पद के चुनाव को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं का प्रयास है कि मतगणना के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों के अनुसार प्रधान पद के लिए मजबूत दावेदारी पेश की जाए।