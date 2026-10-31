Nagaur News: अंतिम संस्कार से लौट रहे ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने किया हमला, 20 जने घायल, एक की हालत गंभीर

नागौर। मकराना क्षेत्र के जूसरी गांव में शनिवार को एक अप्रत्याशित घटना से अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। श्मशान घाट पर दाह संस्कार के बाद घर लौट रहे लोगों पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डंक से करीब 20 लोग घायल हो गए। अचानक हुए हमले से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जान बचाने के लिए कोई पास की नाड़ी में उतर गया तो कोई पेड़ों के पीछे छिप गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चार लोगों को मकराना अस्पताल लाया गया, जहां एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया।