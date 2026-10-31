Baran Accident: तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, कोर्ट में पेशी पर जा रहे दो लोगों की मौके पर मौत

बारां। जिले के मांगरोल-बारां रोड पर बोहत कस्बे में शनिवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और न्यायालय में पेशी पर शामिल होने के लिए बारां जा रहे थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया और हिरासत में ले लिया।