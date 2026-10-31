Rajasthan Sarpanch Election: सरपंच चुनाव में हार के बाद मचा बवाल, गुस्साई भीड़ ने DSP-ASI का सिर फोड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

सरपंच पद के प्रत्याशी रहे महेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम मतदान खत्म होने के बाद करीब 4019 वोट पड़ने की जानकारी दी गई थी। लेकिन मतगणना के बाद उन्हें केवल 3700 वोट गिने जाने की बात बताई गई। उनका दावा है कि कुल 319 वोट कम गिने गए। प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने इस अंतर को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सरपंच पद के विजेता की घोषणा कर दी गई। इसी को लेकर समर्थकों ने पूरी रात विरोध-प्रदर्शन किया।