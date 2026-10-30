अलवर में सड़क चौड़ीकरण शुरू: हनुमान सर्किल से भूगोर तक 6 महीने में बनेगी नई सड़क

हनुमान सर्किल से भूगोर तिराहे वाली पुरानी सड़क उखाड़ती मशीन (फोटो - पत्रिका)
जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए (National Highway 248A) पर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने से वाहन चालकों को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। हनुमान सर्किल से भूगोर तिराहे तक सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी ने पुरानी सड़क को मशीनों से उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। सड़क पर केवल नई परत बिछाने के बजाय पुरानी सड़क हटाकर पूरी सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
यह प्रोजेक्ट करीब दो साल पहले मंजूर हुआ था, लेकिन लंबे समय से इसका काम शुरू नहीं हो पा रहा था। अब निर्माण एजेंसी ने मौके पर काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट को छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम पूरा होने के बाद इस मार्ग पर आने-जाने वाले वाहन चालकों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
कटीघाटी से हनुमान सर्किल के बीच का यह मार्ग शहर के प्रमुख रास्तों में शामिल है। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से इस हिस्से में यातायात का दबाव भी बढ़ रहा है। कई बार वाहन चालकों को जाम और धीमी रफ्तार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसी को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी। सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही आसान होगी और यातायात को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। खासकर शहर में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले वाहन चालकों को इसका फायदा मिल सकता है।
इस परियोजना के तहत फौजी ढाबे के पास बने ओवरब्रिज (Overbridge) को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अलावा कटी घाटी में प्रस्तावित अंडरपास (Underpass) का काम भी जल्द शुरू होने की संभावना है। इन तीनों निर्माण कार्यों के पूरा होने से इस पूरे मार्ग की यातायात व्यवस्था में बदलाव आएगा।
कटीघाटी में अंडरपास बनने के बाद वाहनों की आवाजाही का तरीका भी बदल जाएगा। अभी जिन वाहनों को कटीघाटी से घूमकर आना पड़ता है, उन्हें भविष्य में भूगोर तिराहे पर उतरकर हनुमान सर्किल की तरफ आने का रास्ता मिलेगा। इससे यातायात को अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि निर्माण एजेंसी तय छह महीने की समय सीमा में काम पूरा कर पाती है या नहीं।
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