अलवर में सड़क चौड़ीकरण शुरू: हनुमान सर्किल से भूगोर तक 6 महीने में बनेगी नई सड़क

जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए (National Highway 248A) पर सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होने से वाहन चालकों को आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। हनुमान सर्किल से भूगोर तिराहे तक सड़क को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी ने पुरानी सड़क को मशीनों से उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। सड़क पर केवल नई परत बिछाने के बजाय पुरानी सड़क हटाकर पूरी सड़क का निर्माण किया जा रहा है।