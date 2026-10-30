नीमराणा में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा, डंपर पलटने से परिचालक की मौत

डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण अंदर फंसे चालक और परिचालक को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों की मदद से दोनों को बाहर निकालने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों को केबिन से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए सचखंड हॉस्पिटल (Sachkhand Hospital) पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने परिचालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल चालक का उपचार शुरू किया गया। फिलहाल दोनों के नाम और पते की जानकारी सामने नहीं आई है।