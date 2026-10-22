Alwar: नर्सिंग अधीक्षक ने घर आने-जाने में किया सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल, CMO तक पहुंची शिकायत

इस प्रकरण का खुलासा तब हुआ, जब एम्बुलेंस की लॉगबुक के वे पन्ने बाहर आ गए, जिसमें यह अंकित किया गया है कि नर्सिंग अधीक्षक को घर छोड़ा गया। लॉगबुक के अलग-अलग पन्नों पर यह दर्ज किया गया है। यही नहीं, नर्सिंग अधीक्षक के एम्बुलेंस से जाते हुए वीडियो भी सामने आए हैं।



कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सीएमओ ने इस मामले को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को जांच के लिए भेजा, तो उन्होंने सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण की जांच के लिए पीएमओ ने फिजिशियन डॉ. सुरेश मीणा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित की है। टीम में डॉ. कुश कुंदनानी, डॉ. हितेंद्र शेखावत शामिल हैं।