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अलवर पंचायत चुनाव: पहले चरण में सुबह 10 बजे तक 13.34% मतदान, रामगढ़ सबसे आगे

अलवर जिले में पंचायतीराज चुनाव (Panchayat Election) के पहले चरण के तहत गुरुवार सुबह 7:15 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। जिला परिषद और छह पंचायत समिति सदस्यों के लिए सुबह 10 बजे तक जिले में 13.34 फीसदी वोटिंग (Voting Percentage) दर्ज की गई है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Oct 22, 2026

alwar panchayat election

अलवर पंचायत चुनाव (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 (Panchayat General Election) के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जिला परिषद सदस्य (District Council Member / ZP Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) चुनने के लिए ग्रामीण मतदाता सुबह से ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7:15 बजे सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ।

सुबह 10 बजे तक कुल 5,58,433 मतदाताओं (Total Voters) में से 74,486 मतदाताओं ने अपने मताधिकार (Right to Vote) का प्रयोग कर लिया है, जिससे कुल मतदान प्रतिशत 13.34% रहा है। जिला परिषद के 19 वार्डों और छह पंचायत समितियों के कुल 112 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।

पंचायत समिति वार मतदान प्रतिशत (सुबह 10:00 बजे तक):

  • रामगढ़ (Ramgarh): 17 वार्डों में सबसे अधिक 18.00% मतदान हुआ (14,771 वोट पड़े)।
  • मुबारिकपुर (Mudarikpur): 15 वार्डों में 17.49% वोटिंग दर्ज की गई (11,540 वोट पड़े)।
  • गोविंदगढ़ (Govindgarh): 15 वार्डों में 14.35% मतदान दर्ज हुआ (10,779 वोट पड़े)।
  • खेड़ली-सौंखर (Khedli-Sonkhar): 15 वार्डों में 13.02% मतदाताओं ने वोट डाला (8,849 वोट पड़े)।
  • कठूमर (Kathumar): 23 वार्डों में 11.02% वोटिंग हुई (13,324 वोट पड़े)।
  • रैणी (Raini): 27 वार्डों में सबसे कम 10.40% मतदान रहा (15,223 वोट पड़े)।

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Updated on:

22 Oct 2026 11:53 am

Published on:

22 Oct 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर पंचायत चुनाव: पहले चरण में सुबह 10 बजे तक 13.34% मतदान, रामगढ़ सबसे आगे

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