अलवर पंचायत चुनाव: पहले चरण में सुबह 10 बजे तक 13.34% मतदान, रामगढ़ सबसे आगे

अलवर पंचायत चुनाव (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 (Panchayat General Election) के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जिला परिषद सदस्य (District Council Member / ZP Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) चुनने के लिए ग्रामीण मतदाता सुबह से ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7:15 बजे सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ।
सुबह 10 बजे तक कुल 5,58,433 मतदाताओं (Total Voters) में से 74,486 मतदाताओं ने अपने मताधिकार (Right to Vote) का प्रयोग कर लिया है, जिससे कुल मतदान प्रतिशत 13.34% रहा है। जिला परिषद के 19 वार्डों और छह पंचायत समितियों के कुल 112 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
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