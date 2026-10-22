अलवर पंचायत चुनाव: पहले चरण में सुबह 10 बजे तक 13.34% मतदान, रामगढ़ सबसे आगे

अलवर जिले में पंचायती राज आम चुनाव 2026 (Panchayat General Election) के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जिला परिषद सदस्य (District Council Member / ZP Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) चुनने के लिए ग्रामीण मतदाता सुबह से ही उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7:15 बजे सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ।