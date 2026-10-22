घर में बच्चे का जन्म हुआ तो तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, देरी पर मजिस्ट्रेट की मंजूरी होगी जरूरी

अलवर घर में बच्चे का जन्म होने पर यदि समय पर पंजीयन नहीं कराया तो आगे चलकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अस्पताल में जन्म के मामलों में रिकॉर्ड उपलब्ध होने से परेशानी नहीं होगी, लेकिन घर पर जन्म होने की स्थिति में देरी से आवेदन करने वालों को जन्म की सत्यता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज और मंजूरियां जुटानी पड़ सकती हैं। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 के तहत विलंब से पंजीयन कराने की प्रक्रिया को सख्त किया गया है। नए प्रावधानों के तहत तय अवधि के बाद आवेदन करने पर प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।