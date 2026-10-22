पति को दूसरी महिला के साथ देखकर भड़की पत्नी, अलवर के अस्पताल में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा; वीडियो आया सामने

अलवर। राजस्थान के अलवर में सामान्य अस्पताल परिसर में बुधवार दोपहर उस समय हंगामा हो गया, जब दो महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों को दिखाने अस्पताल पहुंची एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया। इस पर पत्नी बुरी तरह भड़क गई और फिर पति की प्रेमिका से मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए घटनाक्रम से अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को अपने साथ थाने ले आई।