दिवाली पर चांदी के सिक्के खरीदने से पहले सावधान! यूं पहचानें असली और नकली सिक्का

दिवाली पर घर में लक्ष्मी पूजन हो या किसी को शुभकामना के साथ उपहार देना, चांदी के सिक्कों की खरीदारी का अपना अलग महत्व है। सोना-चांदी महंगा होने के बावजूद लोग अपनी जेब के अनुसार इनकी खरीदारी करते हैं। दिवाली सीजन में चांदी के सिक्कों की मांग बढ़ने के साथ ही नकली सिक्के बेचकर ग्राहकों को ठगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जेब पर भारी पड़ सकती है। जालसाज चांदी के नाम पर गिलट, तांबा या जस्ता जैसे धातुओं पर परत चढ़ाकर सिक्के बेच देते हैं। ग्राहक इन्हें असली समझकर खरीद लेता है और बाद में ठगी का पता चलता है।