बहरोड़. योगेश मेहता को 9 वोट व प्रद्युम्न यादव 6 वोट मिले। प्रधान चुनाव से पहले बहरोड़ की राजनीति में समर्थन जुटाने, निर्दलीयों को साधने और खेमेबंदी को लेकर खूब चर्चाएं थीं। मतदान के नतीजे सामने आते ही भाजपा खेमे में खुशी छा गई और कांग्रेस की रणनीति धरी रह गई।
योगेश मेहता चुनाव से ठीक चार दिन पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। मेहता पर भाजपा ने भरोसा जताया। पार्टी का यह सियासी दांव आखिरकार सफल रहा और मेहता प्रधान बन गए। कांग्रेस से आए सदस्य को प्रधान बनाकर भाजपा ने विरोधियों को भी सियासी संदेश देने की कोशिश की है।
बहरोड़ पंचायत समिति में 15 सदस्य हैं। चुनाव में निर्दलीयों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीय सदस्यों को अपने पक्ष में करने की रणनीति में जुटे थे। अंदरखाने क्रॉस वोटिंग और खेमे में सेंधमारी की चर्चाएं भी खूब थीं, लेकिन मतदान के परिणाम ने भाजपा के पक्ष में समीकरण साफ कर दिया। भाजपा समर्थित योगेश मेहता प्रधान की कुर्सी पर पहुंच गए।
नवनिर्वाचित प्रधान योगेश मेहता ने वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीता था। उनकी उम्र 40 साल है। खुद का व्यवसाय करते हैं। स्नातक किया है। नामांकन पत्र में उल्लेखित सूचना के मुताबिक योग की नीमराणा के दौलतसिंहपुरा में जमीन है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। डेढ़ लाख रुपए का सोना है और 37192 रुपए बैंक खाते में जमा हैं।
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