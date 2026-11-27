किसानों ने नारेबाजी करते हुए बिजली आपूर्ति बंद करवा दी और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने मौके पर मौजूद लाइनमैनों से अधिकारियों को बुलाने की मांग की। किसान इस बात पर अड़े रहे कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बाद में रामगढ़ के सहायक अभियंता राजकुमार योगी मौके पर पहुंचे। किसानों ने उनके सामने अपनी बात रखी और छह घंटे लगातार निर्बाध बिजली सप्लाई देने की मांग की। इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दो दिन के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और उनकी मांग का समाधान नहीं किया गया, तो वे मजबूरन जीएसएस पर ताला लगाकर बिजली सप्लाई बंद करवा देंगे। सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना-प्रदर्शन समाप्त किया। चौमा सरपंच संजय राजपूत ने किसानों को छह घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करवाने मांग की। इस दौरान उप सरपंच अकरम खान, शीतल, लक्ष्मण राजपूत, इल्यास, जैकम, आसमान, इरशाद, भोलाराम जाट, औमा, रामौतार सैनी, राजेश सैनी, बिस्सू जाट, कैलाश सैनी और पप्पू सैनी सहित अन्य किसान मौजूद रहे।