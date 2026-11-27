बहरोड़. शहर के मुख्य सड़क मार्ग की लंबे समय से चली आ रही बदहाल स्थिति से अब वाहन चालकों और आमजन को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि उपज मंडी से नारनौल रोड तक खस्ताहाल सड़क के निर्माण का कार्य बुधवार देर रात से राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) की ओर से शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में जेसीबी की सहायता से सड़क को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बाद यहां नई सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वाहन चालकों को सड़क पर बने गड्ढों और आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। आरएसआरडीसी के सहायक अभियंता देवराज ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। बुधवार देर रात से सड़क उखाड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए करीब छह माह का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रेप-3 की पाबंदियों और त्योहारी सीजन के चलते पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था।