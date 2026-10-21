Rajasthan: घर से अगवा 22 माह का मासूम यूपी से बरामद, बिहार निवासी आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शाहपुरा से एक बाइक चोरी की। इसके बाद 17 और 18 अक्टूबर की रात शाहपुरा क्षेत्र से दूसरी बाइक चोरी की। इसी बाइक का इस्तेमाल कर आरोपी 18 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे नीमराणा पहुंचा और मासूम का अपहरण कर लिया। इसके बाद वह बच्चे को लेकर शाहजहांपुर, बावल, रेवाड़ी और फरीदाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा। पुलिस टीमों ने संदिग्ध की गतिविधियों का लगातार पीछा किया और राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखा। अजमेर, दौसा और जयपुर ग्रामीण पुलिस से भी सहयोग लिया गया। आखिरकार पुलिस टीम ने मथुरा जिले के कौसीकलां से बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा करने में कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही।