Neemrana: नीमराणा से अगवा 22 माह का मासूम यूपी से सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

मासूम कृष्णा की सकुशल बरामदगी के बाद उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। मासूम ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, तो थाना प्रभारी ने उसे गोद में उठा लिया। बच्चे के सकुशल मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अपहरण के पीछे की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने में जुटी है। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने नीमराणा पुलिस टीम की मुस्तैदी और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की है।