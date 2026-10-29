Alwar: करवा चौथ पर चौथ माता मंदिर में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने मांगा सौभाग्य का आशीर्वाद

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गुरुवार को सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर (Chauth Mata Temple) में करवा चौथ व्रत (Karwa Chauth Vrat) के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं दर्शन करने पहुंचीं। महिलाओं ने माता रानी की प्रतिमा के सामने पूजा-अर्चना कर मत्था टेका और अपने पति की लंबी उम्र व परिवार की खुशहाली की कामना की। सुबह और शाम बारिश जैसा मौसम बना रहने के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।