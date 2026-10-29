Alwar: अलवर में 5 हजार नई रोड लाइट मंजूर, 10 साल पुरानी लाइटें भी बदलेंगी

representative picture (patrika)
अलवर शहर में जल्द ही सड़कों और प्रमुख मार्गों पर नई रोड लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम की मेयर सुमनलता अग्रवाल की पहल पर सरकार ने शहर के लिए 5 हजार नई रोड लाइट (New Road Lights) मंजूर की हैं। इनके दिवाली तक आने की संभावना है। लाइटें मिलने के बाद इन्हें शहर में लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इससे उन इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां रोशनी की व्यवस्था कमजोर है।
शहर में नई लाइटें लगाने के साथ ही करीब 10 साल पुरानी रोड लाइटों (Old Street Lights) को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। नगर निगम इन लाइटों के रखरखाव और नई लाइटें लगाने के लिए अलग से टेंडर (Tender Process) जारी करेगा। इसकी प्रक्रिया दिवाली के आसपास शुरू होने की संभावना है।
नगर निगम की रोशनी शाखा के एक्सईएन नोहिन खानम ने बताया कि शहर के लिए 5 हजार रोड लाइटों की मंजूरी मिल गई है। सरकार की ओर से लाइटें अलवर भेजे जाने के बाद इन्हें लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पुरानी और खराब लाइटों को भी बदला जाएगा। इसके लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अलवर नगर निगम शहर की रोड लाइटों को एक साथ चालू और बंद करने के लिए भी नई व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम परिसर में ऑन-ऑफ सिस्टम (Street Light Control System) लगाया जाएगा। इस सिस्टम के शुरू होने से शहर की लाइटों को एक साथ नियंत्रित किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि दिन के समय रोड लाइटें जलती नहीं रहेंगी। इससे बिजली की बचत करने और लाइटों के संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अभी नई लाइटें लगाने के साथ इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है।
दूसरी ओर, नगर निगम कंपनी बाग मार्ग (Company Bagh Road) पर अस्थायी लाइटें भी लगा रहा है। इसका फायदा हाट बाजार में आने वाले व्यापारियों को मिलेगा। शाम के समय बाजार में रोशनी रहने से व्यापारियों को अपना काम करने में सुविधा होगी।
कुल मिलाकर, 5 हजार नई लाइटें लगाने, पुरानी लाइटें बदलने और ऑन-ऑफ सिस्टम शुरू करने की योजना से शहर की प्रकाश व्यवस्था सुधारने की तैयारी है। हालांकि, नई लाइटें कब तक लगेंगी और पुरानी लाइटें बदलने का काम कब शुरू होगा, यह आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग