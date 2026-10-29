Alwar: अलवर में 5 हजार नई रोड लाइट मंजूर, 10 साल पुरानी लाइटें भी बदलेंगी

अलवर शहर में जल्द ही सड़कों और प्रमुख मार्गों पर नई रोड लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम की मेयर सुमनलता अग्रवाल की पहल पर सरकार ने शहर के लिए 5 हजार नई रोड लाइट (New Road Lights) मंजूर की हैं। इनके दिवाली तक आने की संभावना है। लाइटें मिलने के बाद इन्हें शहर में लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इससे उन इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जहां रोशनी की व्यवस्था कमजोर है।