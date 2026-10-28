अलवर पंचायत चुनाव: सुबह 10 बजे तक 14.73% मतदान, उमरैण में सबसे तेज वोटिंग

पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Election) के दूसरे चरण में बुधवार, 28 अक्टूबर को अलवर जिले की पांच पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है। जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 5 लाख 77 हजार 407 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए कुल 524 प्रत्याशी (Candidates) मैदान में हैं। सुबह 10 बजे तक कुल 5 लाख 77 हजार 518 मतदाताओं में से 85 हजार 117 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। पांचों पंचायत समितियों में कुल 14.73% मतदान दर्ज हुआ है।

