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अलवर पंचायत चुनाव: सुबह 10 बजे तक 14.73% मतदान, उमरैण में सबसे तेज वोटिंग

राजस्थान के अलवर जिले में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक जिले की 5 पंचायत समितियों में कुल 14.73% मतदान दर्ज हुआ है। इस दौरान उमरैण पंचायत समिति में सर्वाधिक 19.88% और राजगढ़ में सबसे कम 9.91% वोट डाले गए हैं।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 28 Oct 2026, 11:34 AM IST

alwar panchayat election

अलवर पंचायत चुनाव- राजगढ़ में मतदान (फोटो - पत्रिका)

पंचायती राज चुनाव (Panchayati Raj Election) के दूसरे चरण में बुधवार, 28 अक्टूबर को अलवर जिले की पांच पंचायत समितियों में मतदान हो रहा है। जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) पदों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 5 लाख 77 हजार 407 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए कुल 524 प्रत्याशी (Candidates) मैदान में हैं। सुबह 10 बजे तक कुल 5 लाख 77 हजार 518 मतदाताओं में से 85 हजार 117 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। पांचों पंचायत समितियों में कुल 14.73% मतदान दर्ज हुआ है।

पंचायत समिति वार मतदान की स्थिति (सुबह 10 बजे तक)

  • उमरैण (Umren): 25 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,34,118 वोटरों में से 26,662 वोट डाले गए, जहाँ सबसे अधिक 19.88% मतदान हुआ।
  • मालाखेड़ा (Malakhera): 23 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,26,211 वोटरों में से 20,947 लोगों ने वोट किया, यहाँ 16.60% मतदान दर्ज किया गया।
  • लक्ष्मणगढ़ (Laxmangarh): 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 89,702 कुल मतदाताओं में से 11,868 लोगों ने वोट डाले, जो कि 13.23% रहा।
  • थानागाजी (Thanagazi): 21 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,02,401 मतदाताओं में से 13,241 वोट पड़े, जहाँ 12.93% मतदान हुआ।
  • राजगढ़ (Rajgarh): 23 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,25,086 कुल मतदाताओं में से 12,399 वोट पड़े, यहाँ 9.91% मतदान दर्ज हुआ।

प्रशासन के अनुसार सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है और दिन चढ़ने के साथ पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतारें और लंबी होने की उम्मीद है।


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28 Oct 2026, 11:34 AM IST

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