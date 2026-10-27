Alwar: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नीमराणा पहुंचे, राइजिंग राजस्थान समिट में लिया भाग

राज्यपाल अपने नीमराणा प्रवास के दौरान एनआईआईटी यूनिवर्सिटी (NIIT University) परिसर में आयोजित राइजिंग राजस्थान इंडस्ट्रियल समिट (Rising Rajasthan Industrial Summit) में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। नीमराणा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश, रोजगार के अवसर और उद्योगों के विकास से जुड़े विषय इस आयोजन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।