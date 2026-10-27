Alwar: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नीमराणा पहुंचे, राइजिंग राजस्थान समिट में लिया भाग

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नीमराणा पहुंचे (फोटो - पत्रिका)
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े (Governor Haribhau Bagde) आज नीमराणा पहुंचे हैं। उनके आगमन पर प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honour) दिया गया। जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सतबीर सिंह सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
राज्यपाल अपने नीमराणा प्रवास के दौरान एनआईआईटी यूनिवर्सिटी (NIIT University) परिसर में आयोजित राइजिंग राजस्थान इंडस्ट्रियल समिट (Rising Rajasthan Industrial Summit) में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। नीमराणा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश, रोजगार के अवसर और उद्योगों के विकास से जुड़े विषय इस आयोजन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
अधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक
राज्यपाल की मौजूदगी में जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों, प्रमुख उद्यमियों तथा उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी शुरू हुई। बैठक में औद्योगिक विकास (Industrial Development), रोजगार सृजन (Employment Generation) और प्रशासनिक समन्वय (Administrative Coordination) जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
नीमराणा राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की इकाइयां संचालित हैं। ऐसे में उद्योगों से जुड़े विषयों पर अधिकारियों और उद्यमियों के साथ संवाद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, बैठक में लिए गए फैसलों और किसी नई योजना की घोषणा के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
डायकिन इंस्टीट्यूट और हीरो मोटोकॉर्प भी जाएंगे
राज्यपाल के प्रस्तावित कार्यक्रम में नीमराणा के औद्योगिक संस्थानों का दौरा भी शामिल है। वे डायकिन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस (Daikin Japanese Institute of Manufacturing Excellence) में अधिकारियों से संवाद करेंगे। इस दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े विषयों पर बातचीत होने की संभावना है।
इसके बाद राज्यपाल हीरो मोटोकॉर्प प्लांट (Hero MotoCorp Plant) नीमराणा में राजस्थान पुलिस को मोटरसाइकिल भेंट करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह पहल कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility-CSR) के तहत आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान पुलिस को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की पहल से जुड़ा है।
शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम
राज्यपाल का नीमराणा में शाम तक कई कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं में जुटे हैं। अब इन कार्यक्रमों के दौरान औद्योगिक विकास और पुलिस के लिए मोटरसाइकिल भेंट से जुड़ी पहल पर होने वाली चर्चाओं पर नजर रहेगी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग