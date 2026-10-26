Alwar: अलवर शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को नहीं मिली नौकरी

अलवर में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जबकि कम अंक वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिल गई। इसका खुलासा राज्य स्तरीय जांच में हुआ है। मामले में योगेंद्री यादव को निर्धारित योग्यता और ज्यादा अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। वहीं, उनसे कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिल गई। राज्य स्तरीय जांच में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी गड़बड़ी सामने आई और दो अधिकारियों की भूमिका पर जिम्मेदारी तय की गई। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हुई है।