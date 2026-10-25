अलवर में पेंशनर्स की मांग: 8वें वेतन आयोग और 18 महीने के DA एरियर का मुद्दा उठा

समारोह के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन में तेजी लाने की मांग की। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) की बहाली और कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर (DA Arrears) का भुगतान करने की मांग उठाई गई।