25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर में प्याज की आवक शुरू, रविवार को 2 हजार कट्टे पहुंचे, रात में होगी खरीद

अलवर की प्याज मंडी में लाल प्याज की आवक शुरू हो गई है। रविवार को मंडी में करीब 2 हजार कट्टे पहुंचे और प्याज 1500 से 1875 रुपए प्रति मन तक बिका। जाम से बचने के लिए अब रात में खरीद होगी। एक नवंबर से प्याज की बंपर आवक की उम्मीद है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Updated: 25 Oct 2026, 12:09 PM IST

alwar mandi red onion

आज मंडी में करीब 2 हजार कट्टे पहुंचे हैं (फोटो - पत्रिका)

अलवर में लाल प्याज की बिक्री शुरू होने के साथ ही मंडी प्रशासन ने खरीद व्यवस्था में बदलाव किया है। अब प्याज की खरीद दिन के बजाय रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होगी। मंडी प्रशासन ने यह फैसला जाम की समस्या को देखते हुए लिया है, ताकि किसानों के वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित रह सके और मंडी के आसपास परेशानी नहीं हो।

नए नियम के अनुसार, सुबह 8 बजे के बाद प्याज लेकर पहुंचने वाले किसानों को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में दूरदराज के गांवों से आने वाले किसानों को मंडी के समय का ध्यान रखकर ही उपज लेकर निकलना होगा। तय समय के बाद पहुंचने पर उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ सकता है।

35 से 50 रुपए किलो तक मिले भाव

मंडी में प्याज की आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में किसानों को 35 से 50 रुपए प्रति किलो तक भाव मिले। रविवार को करीब 2 हजार कट्टे मंडी पहुंचे। प्याज 1500 से 1875 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिका। व्यापारियों के मुताबिक, एक नवंबर से मंडी में प्याज की बंपर आवक होने की उम्मीद है। आवक बढ़ने के साथ मंडी में वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में खरीद के नए समय और यातायात व्यवस्था का पालन करना जरूरी होगा। वहीं, खैरथल मंडी में प्याज की खरीद 26 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। इससे आसपास के किसानों को प्याज बेचने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।

50 किलो से ज्यादा वजन के कट्टों पर रोक

इस बार मंडी में प्याज के कट्टों का अधिकतम वजन 50 किलो तय किया गया है। मंडी सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। श्रम विभाग के नियमों के अनुसार, मजदूरों से 50 किलो से अधिक वजन नहीं उठवाया जा सकता। इसलिए व्यापारियों को भी इस व्यवस्था का पालन करना होगा।

प्याज व्यापारी पप्पू भाई ने बताया कि व्यापारियों से किसानों को नकद भुगतान करने के लिए कहा गया है। मंडी प्रशासन की ओर से बिजली और पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है, ताकि किसानों और व्यापारियों को परेशानी नहीं हो।

रास्तों पर अतिक्रमण से बढ़ सकती है परेशानी

प्याज मंडी तक पहुंचने वाले रास्तों पर ठेले और सब्जी की दुकानों के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतिक्रमण के चलते पहले भी विवाद और हंगामे की शिकायतें सामने आती रही हैं। फिलहाल आवक कम होने से स्थिति सामान्य है, लेकिन नवंबर में प्याज की आवक बढ़ने पर वाहनों का दबाव भी बढ़ेगा।

ऐसे में समय रहते रास्तों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो किसानों को मंडी तक उपज पहुंचाने में परेशानी हो सकती है। बंपर आवक से पहले यातायात व्यवस्था सुधारना मंडी प्रशासन के लिए अहम होगा।

Alwar: अलवर में बढ़ेगी सर्दी, रबी फसलों को फायदा; प्याज को नुकसान

ये भी पढ़ें
onion hailstorm

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2026, 12:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में प्याज की आवक शुरू, रविवार को 2 हजार कट्टे पहुंचे, रात में होगी खरीद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर में बढ़ेगी सर्दी, रबी फसलों को फायदा; प्याज को नुकसान

onion hailstorm
अलवर

Alwar: नर्सिंग अधीक्षक ने घर आने-जाने में दौड़ाई सरकारी एम्बुलेंस, जांच में खुलासा

alwar hospital nursing superintendent
अलवर

अलवर के सरकारी अस्पतालों में 344 पद खाली, डॉक्टरों और LHV के सबसे ज्यादा पद रिक्त, पढ़ें पूरी सूची

alwar government hospitals vacant posts
अलवर

Alwar Accident: ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत; दिवाली से पहले परिवार में छाया मातम

मृतक आदित्य की फाइल फोटो
अलवर

Alwar Rain: अलवर में आंधी के बाद झमाझम बारिश, बढ़ी सर्दी; किसानों के खिले चेहरे

alwar weather update
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.