Alwar: अलवर में प्याज की आवक शुरू, रविवार को 2 हजार कट्टे पहुंचे, रात में होगी खरीद

मंडी में प्याज की आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दिनों में किसानों को 35 से 50 रुपए प्रति किलो तक भाव मिले। रविवार को करीब 2 हजार कट्टे मंडी पहुंचे। प्याज 1500 से 1875 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिका। व्यापारियों के मुताबिक, एक नवंबर से मंडी में प्याज की बंपर आवक होने की उम्मीद है। आवक बढ़ने के साथ मंडी में वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में खरीद के नए समय और यातायात व्यवस्था का पालन करना जरूरी होगा। वहीं, खैरथल मंडी में प्याज की खरीद 26 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। इससे आसपास के किसानों को प्याज बेचने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।