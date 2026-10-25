Alwar: नर्सिंग अधीक्षक ने घर आने-जाने में दौड़ाई सरकारी एम्बुलेंस, जांच में खुलासा

वहीं, नर्सिंग अधीक्षक सुशीला वर्मा का कहना है कि उन्होंने नियमित रूप से घर आने-जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया। उनके अनुसार, कभी-कभार ड्यूटी के दौरान ओवरटाइम होने की स्थिति में ही एम्बुलेंस का उपयोग किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने हित साधने के लिए शिकायत करते हैं। फिलहाल, जांच कमेटी शिकायतकर्ता के बयान और दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। इसके बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।