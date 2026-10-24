Alwar Accident: ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत; दिवाली से पहले परिवार में छाया मातम

इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई । स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया । आदित्य एक फैक्ट्री में काम करता था । उसके पिता भी मजदूरी करते हैं । दिवाली के त्योहार से पहले आदित्य की मौत से परिवार में मातम छा गया है ।