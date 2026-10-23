खैरथल-तिजारा में ACB का बड़ा एक्शन, 2 लाख की रिश्वत लेते DST के दो कांस्टेबल गिरफ्तार

एसीबी के अनुसार परिवादी ने शिकायत (complaint) दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि 21 अक्टूबर को खैरथल-तिजारा डीएसटी प्रभारी गौरव और उनके साथी कांस्टेबल ब्रजेश व ईश्वर सिंह सादे कपड़ों (civil clothes) में उसकी कलाकंद फैक्ट्री पर पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने सबसे पहले कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras) बंद करवा दिए। इसके बाद परिवादी पर नकली कलाकंद बनाने का आरोप मढ़ते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग (food department) की टीम को मौके पर बुला लिया, जिसने मिठाई के नमूने (samples) कलेक्ट किए।