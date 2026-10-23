Alwar: अलवर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार जालूकी थाना क्षेत्र के सेमली गांव का रहने वाला 21 वर्षीय आदित्य पुत्र मोहन भलाई रात को अपनी बाइक से नाइट शिफ्ट में ड्यूटी के लिए निकला था। वह एमआईए स्थित जैन फैक्ट्री में काम करता था। जैसे ही आदित्य फैक्ट्री के मेन गेट के पास पहुंचा, तभी तेज स्पीड में आ रहे ट्रक ने उसकी बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही आदित्य सड़क पर जा गिरा और गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।