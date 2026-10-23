अलवर के तिलक मार्केट में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल

इसके अलावा, राहत कार्य के दौरान बाजार की जमीनी हकीकत भी सामने आ गई। बजाजा बाजार, तिलक मार्केट, चूड़ी मार्केट, भटियारों वाली गली और आटे वाली गली जैसे इलाके पहले से ही बेहद संकरी गलियों (narrow lanes) में बसे हैं। ऊपर से व्यापारियों की ओर से दुकानों के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर सामान फैलाकर किए गए अतिक्रमण (illegal encroachment) ने रास्तों को और ज्यादा सिकोड़ दिया है। इसी वजह से दमकल की बड़ी गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर अवैध रूप से पटाखा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।