राजस्थान के सरकारी स्कूल दिवाली पर चमकेंगे, 3 नवंबर तक सफाई और रंगाई का काम पूरा करने के आदेश

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों को त्योहारों के इस मौसम में स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने ‘विद्यालय सौंदर्यीकरण एवं दीपोत्सव-2026’ अभियान (school beautification campaign) की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का मकसद न सिर्फ स्कूलों का कायाकल्प करना है, बल्कि बच्चों को एक साफ-सुथरा और सुखद शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना भी है। विभाग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों में सफाई, पुताई और मेंटेनेंस से जुड़े सभी बुनियादी काम हर हाल में 3 नवंबर तक पूरे करने होंगे, ताकि 6 नवंबर तक दीपोत्सव की तैयारियां हो सकें।