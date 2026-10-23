Rajasthan ACB Trap: ‘2 लाख दो, वरना छापा मारकर फैक्ट्री सीज कर देंगे’, दो कांस्टेबल घूस लेते रंगे हाथ ट्रैप

राजस्थान के नए गठित जिले खैरथल-तिजारा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम (DST) में तैनात दो कांस्टेबलों को 2 लाख रुपये की मोटी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल बृजेश और कांस्टेबल ईश्वर सिंह के रूप में हुई है, जो लंबे समय से जिले की डीएसटी टीम में कार्यरत थे। आरोप है कि दोनों कांस्टेबल क्षेत्र के मावा व्यापारियों को डरा-धमकाकर उनसे भारी रकम वसूल रहे थे और उनकी फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर सीज करने की धमकी दे रहे थे।