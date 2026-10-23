Alwar Rain: अलवर में आंधी के बाद झमाझम बारिश, बढ़ी सर्दी; किसानों के खिले चेहरे

मौसम विभाग (IMD / Meteorological Department) के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के चलते यह मौसमी बदलाव देखा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अलवर सहित जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी संभाग में अगले 24 से 48 घंटों तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश (light rainfall) की संभावना भी बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरेगा, जिससे पूरे प्रदेश में ठंड का असर और ज्यादा तेज हो जाएगा।