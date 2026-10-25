Alwar: अलवर में बढ़ेगी सर्दी, रबी फसलों को फायदा; प्याज को नुकसान

अलवर जिले में हाल ही हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ अब सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी जिले में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ होने पर उत्तरी हवाओं का असर बढ़ सकता है, जिससे रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है।