अलवर के सरकारी अस्पतालों में 344 पद खाली, डॉक्टरों और LHV के सबसे ज्यादा पद रिक्त, पढ़ें पूरी सूची

Alwar Government Hospitals Vacant Posts: अलवर जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की कमी के बीच अब स्टॉफ का भारी संकट मरीजों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि जिले के स्वास्थ्य महकमे में कुल स्वीकृत पदों का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा खाली पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक, जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,623 स्वीकृत पदों के मुकाबले फिलहाल 1,329 कार्मिक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 344 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं।