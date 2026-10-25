अलवर के सरकारी अस्पतालों में 344 पद खाली, डॉक्टरों और LHV के सबसे ज्यादा पद रिक्त, पढ़ें पूरी सूची

अस्पताल में लगी मरीजों की कतार (पत्रिका फोटो)
-उमेश शर्मा
Alwar Government Hospitals Vacant Posts: अलवर जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की कमी के बीच अब स्टॉफ का भारी संकट मरीजों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि जिले के स्वास्थ्य महकमे में कुल स्वीकृत पदों का करीब 21 प्रतिशत हिस्सा खाली पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक, जिले में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,623 स्वीकृत पदों के मुकाबले फिलहाल 1,329 कार्मिक ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 344 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं।
मरीजों के इलाज की रीढ़ माने जाने वाले मेडिकल स्टॉफ की ही सबसे ज्यादा किल्लत है। अलवर जिले में डॉक्टरों के कुल 286 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 113 पद खाली पड़े हैं। यानी लगभग 40 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों को दिखाने के लिए लंबी कतारों और घंटों इंतजार का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा, लेडी हेल्थ विजिटर (एलएचवी) के 87 स्वीकृत पदों में से 77 पद खाली हैं, यानी इस श्रेणी में 88 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। वहीं, लैब असिस्टेंट (एलएआर) के 45 में से 28 पद और एएनएम के 562 में से 48 पद खाली होने से ग्रामीण अंचल की चिकित्सा व्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ रहा है।
|पदनाम
|स्वीकृत पद
|कार्यरत
|रिक्त
|डॉक्टर
|286
|173
|113
|एएनओ
|210
|6
|4
|ईडीओ
|1
|1
|0
|एडीओ
|2
|1
|1
|अतिरिक्त एडीओ
|5
|4
|1
|सहायक एडीओ
|11
|10
|1
|वरिष्ठ सहायक
|15
|12
|3
|कनिष्ठ सहायक
|38
|25
|13
|एएनएम
|562
|514
|48
|एसएओ
|2
|1
|1
|पदनाम
|स्वीकृत पद
|कार्यरत
|रिक्त
|कंप्यूटर
|9
|6
|3
|डेटा टेक्नीशियन
|6
|3
|3
|चालक
|11
|7
|4
|डिप्टी ईपीओ
|2
|0
|2
|ईपीओ
|3
|0
|3
|आइई
|9
|8
|1
|कनिष्ठ लेखाकार
|8
|8
|0
|कनिष्ठ विधि अधिकारी
|1
|0
|1
|एलआरए
|45
|17
|28
|एलएचवी
|87
|10
|77
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