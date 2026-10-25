पत्रिका एक्सक्लूसिव: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन में खुलेगा एक और मार्ग, 4 ट्रैक की मिली थी अनुमति

पूर्व में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अलग-अलग क्षेत्रों में चार ईको टूरिज्म ट्रैक बनाने की स्वीकृति मिली थी। इनमें बोराबास रेंज में बंधा-बग्गी रोड, अखावा बलिंडा से होते हुए बंधा, कोलीपुरा रेंज में नामनी चौकी चेकपोस्ट से कोलाकोट, दीपपुरा घाटा, कान्या तालाब और इसी रेंज में मंदरगढ़ बैरियर, मंदरगढ़ तालाब, केशोपुरा, रोजड़ा तालाब तथा दरा रेंज में मौरूकलां, बंजर रेतिया तलाई, पटपड़िया से सावन-भादो रेंज तक के मार्ग शामिल हैं। सावन-भादो क्षेत्र में एक मार्ग पर्यटन के लिए पहले ही खोल दिया गया था। इस मार्ग पर बाघ-बाघिन पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं।