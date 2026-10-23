Analysis: NEET UG में 720 में से 177 अंक वाला भी बनेगा डॉक्टर! राजस्थान में स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के चौंकाने वाले नतीजे

कोटा। नीट में 720 में से 177 अंक लाने वाला छात्र भी डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिस छात्र को एमबीबीएस कोर्स की अंतिम सीट अलॉट हुई है, उसने नीट यूजी 2026 में 177 अंक अर्जित किए थे। यह इस प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स भी है। वहीं प्राइवेट डेंटल कॉलेज में जिस अभ्यर्थी को बीडीएस की अंतिम सीट अलॉट हुई, उसके नीट में 192 अंक हैं। मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान की ओर से 85% कोटा एमबीबीएस-बीडीएस काउंसलिंग के स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के गुरुवार को घोषित सीट आवंटन परिणाम में यह चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।