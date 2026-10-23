कोटा में पंचायत चुनाव: 64.90% मतदान, लाडपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग; 2 गांवों ने किया चुनाव का बहिष्कार

दरा स्टेशन पर एक बूथ पर मतदान के दौरान ईवीएम खराब हो गई। उस समय केवल 94 लोगों ने ही मत का ही उपयोग किया था। आधे घंटे बाद फिर से सुचारू की गई। इस दौरान मतदाता परेशान होते रहे। अयाना में मतदान के दौरान दोपहर 2 बजे राजकीय विद्यालय के कमरा नंबर 2 में ईवीएम खराब होने से 15 मिनट के लिए मतदान रुका। इसके बाद मशीन बदल कर मतदान शुरू करवाया गया।