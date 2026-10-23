Rajasthan Panchayat Chunav 2026: अजमेर में 62.49% मतदान, 29 दिन इंतजार के बाद खुलेगा प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा

अजमेर। पंचायतराज चुनाव 2026 में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रथम चरण के चुनाव के तहत गुरुवार को मतदान हुआ। जिला परिषद के 15 वार्डों और 6 पंचायत समिति के 86 वार्ड के लिए मतदाताओं ने अपना जनप्रतिनिधि चुनकर उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया। अब 29 वें दिन यानि 20 नवम्बर को मतगणना में इन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। छह पंचायत समितियों में कुल 62.49 प्रतिशत मतदान हुआ। उसी दिन फैसला होगा कि किसको जनप्रतिनिधि बनकर वार्डवासियों की सेवा का मौका मिलेगा। मतगणना से पूर्व नवम्बर के प्रथम सप्ताह में दीपावली भी है, लेकिन चुनाव लड़ चुके इन प्रत्याशियों को बगैर जीत-हार के ही दीपावली मनानी पड़ेगी।