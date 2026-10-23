NEET UG Admission: डिस्काउंट का दांव आया काम, भर गईं राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की 1064 सीटें

चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ अतुल बापना के अनुसार राजस्थान में एमबीबीएस और बीडीएस की प्रवेश प्रक्रिया के बाद इच्छुक विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की काउंसलिंग और उपलब्ध रिक्त सीटों पर नजर रखनी होगी। वहीं, विदेश में मेडिकल शिक्षा के विकल्प भी उपलब्ध हैं। हालांकि, विदेश में प्रवेश लेने से पहले संबंधित संस्थान की मान्यता, भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए लागू राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम, पाठ्यक्रम और अन्य पात्रता शर्तों की जांच जरूरी है। राजस्थान में आयुर्वेद और होम्योपैथी पाठ्यक्रमों की तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में मेडिकल शिक्षा में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के सामने उपलब्ध सीटों, फीस और पाठ्यक्रम के आधार पर विकल्प चुनने का अवसर बना हुआ है।