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अजमेर

बॉलीवुड कपल रितेश देशमुख-जेनेलिया ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई, बेटे संग किए दीदार

अजमेर दरगाह में शुक्रवार सुबह बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने बेटे के साथ जियारत की। दोनों ने मखमली चादर और फूल पेश कर दुआ मांगी।
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अजमेर

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Arvind Rao

Updated: 23 Oct 2026, 11:05 AM IST

riteish deshmukh and genelia deshmukh visit ajmer

रितेश देशमुख और जेनेलिया ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई (पत्रिका फोटो)

Riteish Deshmukh and Genelia Deshmukh Visit Ajmer: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शुक्रवार सुबह बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने अपने बेटे के साथ जियारत की। इस दौरान दरगाह शरीफ में प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। दोनों ने ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर बारगाह में दुआ मांगी। दरगाह के खादिम ने उन्हें तबर्रुक भेंट किया।

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Updated on:

23 Oct 2026, 11:05 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / बॉलीवुड कपल रितेश देशमुख-जेनेलिया ने अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई, बेटे संग किए दीदार

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