अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल: गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा 16 दिन से भूख हड़ताल पर, जानिए पूरा मामला

पंजाब के फाजिल्का जिले के बहाववाला क्षेत्र के दुतारावाली निवासी सचिन उर्फ संदीप को मई 2024 में जोधपुर केंद्रीय कारागार से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया था। जेल में उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बंदियों के साथ रखा था। बैरक में सीसीटीवी कैमरे तोड़े जाने की घटना के बाद सचिन और उसके साथियों को अलग-अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।