Rajasthan: हत्या से रंगदारी तक, कई वारदातों में सामने आया लॉरेंस गैंग का नाम, अब पूर्व विधायक की हत्या की साजिश में भी जुड़े तार

हाल ही में राजस्थान पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या की कथित साजिश का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार, लॉरेंस गैंग से जुड़े बताए गए आरोपियों ने उनके फार्महाउस की रेकी की थी। पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के मोबाइल से तस्वीरें और रेकी से जुड़े साक्ष्य मिलने की बात भी सामने आई। इन घटनाओं ने मारवाड़ में संगठित अपराध के नेटवर्क और कारोबारियों व जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ा दी है।