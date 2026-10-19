टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से दहली बॉलीवुड इंडस्ट्री, सलमान खान से रोहित शेट्टी तक… लॉरेंस गैंग पर कब-कब लगे हमले के आरोप

जनवरी 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान लॉरेंस ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मीडिया के सामने सलमान खान को धमकी देते हुए कहा था कि वह सलमान खान को मार देगा। साथ ही लॉरेंस ने कहा कि वह सलमान को जोधपुर में ही मारेगा। गैंगस्टर लारेंस विश्नोई ने कहा था कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस यूं ही फंसा रही है। लारेंस की सलमान को दी गई इस धमकी ने उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप सा मचा दिया था। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, अवैध वसूली, रंगदारी और फायरिंग के कई मामले चल रहे हैं। लॉरेंस मूलत: पंजाब का रहने वाला है।