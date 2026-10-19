19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से बॉलीवुड में डर का माहौल, FWICE के सलाहकार अशोक पंडित बोले- 80-90 के दशक जैसा खौफ पैदा हो रहा

Tiger Shroff Firing Incident: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसमें किसी की जान को सीधे तौर पर खतरा पहुंचाया गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Incident

Tiger Shroff Firing Incident (Photo: IANS/ANI)

Tiger Shroff Firing Incident: मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसमें किसी की जान को सीधे तौर पर खतरा पहुंचाया गया। अशोक पंडित ने कहा कि दिनदहाड़े सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर पहुंचे लोगों ने फायरिंग की। यह राहत की बात है कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बच गए। उन्होंने कहा कि इतनी नजदीक से गोलियां चलाई गईं, जिससे खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बॉलीवुड में डर का माहौल, अंडरवर्ल्ड के दौर की दिलाई याद

अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बन गया है। उन्होंने इसे 'फियर साइकोसिस' बताते हुए 1980 और 1990 के दशक की याद दिलाई, जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा था और धमकियों के जरिए लोगों को डराया जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों को खत्म करना बेहद जरूरी है। पंडित ने भरोसा जताया कि मुंबई पुलिस इस मामले से निपटने में सक्षम है।

मुख्यमंत्री फडणवीस से सख्त कार्रवाई की अपील

अशोक पंडित ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगियों से अपील करता हूं कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से लें। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें निष्क्रिय करना जरूरी है।

CM बोले- कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस घटना में कोई भी गैंग या व्यक्ति शामिल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धमकियों के जरिए अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करने वालों से निपटना मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, चाहे उनके सरगना दुनिया में कहीं भी छिपे हों।

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने के लिए प्रयास करेगी, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

फडणवीस ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस पहले भी यह साबित कर चुकी है कि ऐसे अपराधी दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे हों, उन्हें ढूंढ निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि फायरिंग की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून से बचने नहीं दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 10:39 am

Published on:

19 Oct 2026 10:35 am

Hindi News / National News / टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से बॉलीवुड में डर का माहौल, FWICE के सलाहकार अशोक पंडित बोले- 80-90 के दशक जैसा खौफ पैदा हो रहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tiger Shroff Firing Eyewitness: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आया चश्मदीद, बताया कैसे हुई वारदात

Tiger Shroff Firing
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में CM फडणवीस सख्त, बोले- जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी, लॉरेंस बिश्नोई पर भी होगी कार्रवाई

Tiger Shroff firing
राष्ट्रीय

अंधेरी रेलवे स्टेशन से हमलावरों की पल्सर बाइक जब्त, टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद अब तक क्या हुआ?

Tiger Shroff Car Attack
राष्ट्रीय

कैसे हासिल होगी दालों में आत्मनिर्भरता? 500 करोड़ का रिसर्च बजट, लेकिन एक साल में एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं

Pulses Mission for Aatmanirbharta
राष्ट्रीय

IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, चेन्नई में 14 इंच से ज्यादा बारिश, निचले इलाकों में जलभराव

Wheather Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.