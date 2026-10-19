टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से बॉलीवुड में डर का माहौल, FWICE के सलाहकार अशोक पंडित बोले- 80-90 के दशक जैसा खौफ पैदा हो रहा

Tiger Shroff Firing Incident: मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इसमें किसी की जान को सीधे तौर पर खतरा पहुंचाया गया। अशोक पंडित ने कहा कि दिनदहाड़े सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर पहुंचे लोगों ने फायरिंग की। यह राहत की बात है कि टाइगर श्रॉफ इस हमले में बच गए। उन्होंने कहा कि इतनी नजदीक से गोलियां चलाई गईं, जिससे खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।