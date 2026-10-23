Ajmer : अजमेर के मदार इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप

Ajmer : अजमेर के मदार क्षेत्र स्थित नेहरू नगर में शारदा धर्म कांटे के पीछे एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखे स्क्रैप के टायरों ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तत्काल इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। जानकारी के अनुसार, गोदाम में ट्रकों के खराब इंजन और स्क्रैप के टायर रखे हुए थे। टायरों में लगी आग के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं। वहीं, खराब इंजनों से निकले ऑयल के चलते आग का दायरा और बढ़ गया।