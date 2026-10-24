अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंदी लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन ने अब लिया बड़ा फैसला

सचिन उर्फ संदीप को तबीयत की जांच के लिए JLN अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। 22 अक्टूबर को चिकित्सक मनीराम कुम्हार ने उसकी जांच की। स्वास्थ्य में सुधार होने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज ​कर दिया गया। इसके बाद जेल में उसे भोजन देने की कोशिश की, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया । सचिन का कहना था कि जब तक उसे जेल में अपने साथियों के साथ एक ही बैरक में नहीं रखा जाएगा, वह खाना नहीं खाएगा।