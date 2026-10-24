‘कौन हैं वो लोग और क्यों किया हमला?’ फायरिंग की घटना पर पहली बार बोले टाइगर श्रॉफ, पुलिस को बताई ये बात

टाइगर श्रॉफ ने कहा- मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, नहीं जानता कार पर फायरिंग किसने की। (फाइल फोटो-ANI)
Tiger Shroff attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जांच कर रही है। 18 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद अब अभिनेता का पक्ष सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टाइगर ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कार पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभिनेता ने यह भी कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।
मामले से जुड़े मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, टाइगर इस घटना से काफी हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें निशाना क्यों बनाया गया। अभिनेता ने पुलिस को बताया कि वह हमलावरों को नहीं जानते और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है।
टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमलावर कौन थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। अभिनेता की ओर से किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार किए जाने के बाद मामले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, अभी तक हमलावरों की पहचान या फायरिंग के पीछे की वजह को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे क्या वजह थी और इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस बारे में कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।
क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक, घटना के बाद टाइगर काफी परेशान थे। इसी वजह से पुलिस अब तक उनका आधिकारिक बयान दर्ज नहीं कर पाई है। हालांकि, अधिकारी ने संकेत दिया है कि उनका बयान जल्द दर्ज किया जाएगा।
पुलिस के लिए अभिनेता का बयान अहम हो सकता है, क्योंकि इससे घटना से जुड़ी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाने में भी आसानी होगी।
फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। कार पर गोली चलाने वाले कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या इस घटना के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका थी, इन सभी बातों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
टाइगर श्रॉफ की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, वह हमलावरों को नहीं जानते और उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में इस घटना को लेकर क्या जानकारी सामने आती है।
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