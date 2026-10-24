‘कौन हैं वो लोग और क्यों किया हमला?’ फायरिंग की घटना पर पहली बार बोले टाइगर श्रॉफ, पुलिस को बताई ये बात

Tiger Shroff attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस जांच कर रही है। 18 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद अब अभिनेता का पक्ष सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टाइगर ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि उनकी कार पर गोली चलाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभिनेता ने यह भी कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।