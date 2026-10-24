‘तुम्हारे चेहरे सामने आ गए, निकल जाओ’, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में टीवी न्यूज देखकर अलर्ट कर रहे थे हैंडलर्स, ऐसे चल रहा था पुलिस से बचने का खेल

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब न्यूज चैनलों पर पपराजी और व्लॉगर्स के फुटेज से मिली शूटर्स की तस्वीरें प्रसारित होनी शुरू हुई, तब उसी समय आरोपी रेहान अंसारी के फोन पर एक मैसेज आया, 'तुम्हारे चेहरे सामने आ गए हैं, वहां से निकल जाओ।'

सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस ने अंधेरी इलाके में लावारिस पड़ी हमलावरों की बाइक बरामद की और उनके ट्रेन से भागने की खबर टीवी पर आई, तो हैंडलर्स ने तुरंत उन्हें आगे का सफर बदलने का निर्देश दिया। यही वजह थी कि शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन और गाड़ी बदल रहे थे। पहले बाइक, फिर ट्रेन, उसके बाद बोरीवली से सूरत के लिए प्राइवेट कैब और आखिर में फिर से ट्रेन पकड़ ली।