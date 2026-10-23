टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया मोड़, मुंबई पुलिस की रडार पर ‘लेडी नेटवर्क’, तीसरी महिला हिरासत में

Tiger Shroff Firing Case News: मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में महिलाओं के एक नेटवर्क की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए एक और महिला को हिरासत में लिया है। इससे पहले दिल्ली से राधा और बबीता नाम की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।