टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में आरोपी बबीता के परिवार का दावा, मंदिर जाने के बहाने मुंबई ले गई थी राधा

जांच में सामने आया कि हाल ही में जमानत पर छूटे आरोपी कुनाल की मुलाकात गैंग के शातिर अनिल पंडित से हुई थी। अनिल पंडित के कहने पर कुनाल ने अमृतसर से पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस जुटाए। इसके बाद उसने राधा को हथियार मुंबई पहुxचाने के लिए राजी किया। 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली से मुंबई की ट्रेन में बैठाया। पूरी यात्रा के दौरान तीनों एक एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए अनिल पंडित के निर्देशों पर काम कर रहे थे। मुंबई के दादर पहुंचकर एक होटल में ठहरने के बाद हथियारों वाला बैग दूसरे आरोपी को सौंप दिया गया, जिसने अगले ही दिन इस वारदात को अंजाम दिया। हमला होते ही राधा और बबीता दादर से हरिद्वार एक्सप्रेस पकड़कर वापस दिल्ली की ओर निकल गई थी।